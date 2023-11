Ursache für Brand in Hotel am Nassfeld geklärt

Schaden in noch unbekannter Höhe

Beamte des LKA Kärnten haben in Zusammenarbeit mit der Kriminaltechnik Wien und der Brandverhütungsstelle Kärnten die Ursachenermittlung durchgeführt. „Diese ergab, dass am Vortag durchgeführte Reparaturarbeiten an der Solarinstallation der Hotelanlage zum Brand geführt haben“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.