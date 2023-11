Unsichtbare Gewalt im Fokus von Kampagne in Tirol

„Traditionelles Bild des Ernähers bleibt hartnäckig bestehen“

Auch beim AMS Tirol sind strukturelle Benachteiligungen von Frauen omnipräsent. „Die Geschlechtersegregation bildet einen Nährboden für verschiedene Formen von Gewalt, die sich insbesondere in der ungleichen Verteilung von Lohn- und Sorgearbeit manifestieren. So bleibt das traditionelle Bild des männlichen Ernährers in der Familie hartnäckig bestehen. In Tirol arbeitet jede zweite Frau in Teilzeit, bei den Männern dagegen nur jeder zehnte. Darüber hinaus erhalten Frauen beim AMS Tirol im Durchschnitt 250 Euro pro Monat weniger Arbeitslosengeld als Männer“, zeigt Sabine Platzer-Werlberger, GF AMS Tirol, auf. Um Frauen die (finanzielle) Unabhängigkeit und damit vielfach auch den Austritt aus Gewaltbeziehungen zu ermöglichen, müsse daher die partnerschaftliche Aufteilung von Sorgearbeit vorangetrieben werden.