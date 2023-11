Die Notrufnummer des Frauenhauses griffbereit

Exakt 25 Femizide und 41 Mordversuche an Frauen gab es bisher im heurigen Jahr in Österreich. Diese Gewalttaten sind aber nur die Spitze des Eisbergs, denn Gewalt erleben Mädchen und Frauen hierzulande täglich - in unterschiedlicher Form. „Das ist ein massives Problem, das wir lösen müssen“, mahnt Vize-Landeschefin und Frauenreferentin Astrid Eisenkopf im Vorfeld der „16 Tage gegen Gewalt“.