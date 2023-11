Inferiore Minuten besiegelten Lustenaus Pleite

Ein anderes Auftreten verlangte Interimstrainer Alexander Schneider vom Team. „Die Mannschaft soll sich etwas trauen und mutig spielen“, gab der Lustenauer Sportkoordinator das Motto vor. Doch von einem Trainereffekt war Lustenau am Ende doch weit entfernt. Denn wie schon so oft in dieser Saison, gab es dieses andere Gesicht nur eine Halbzeit lang zu sehen. In den ersten starken 45 Minuten hatten die Gäste sogar selbst Möglichkeiten auf die Führung, die beste davon vergab Yadaly Diaby (41.).