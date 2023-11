Agatha-Christie-Mordrätsel für Generation TikTok

Gerade noch in aller Welt auf den TV-Bildschirmen als Lady Di in „The Crown“ (Netflix) zu sehen, schon zeigt Emma Corrin ihre Wandlungsfähigkeit mit einer komplett anderen Rolle in „A Murder At The End Of The World“ auf Disney+. Darin spielt sie wohl das Gegenteil einer schüchternen Prinzessin: Darby Hart ist nämlich eine gewiefte Hackerin und die Tochter eines Pathologen, der ihr schon früh die Angst vor dem Tod genommen hat. Beides nutzt sie für ihre Leidenschaft, das Lösen von echten Kriminalfällen, die die Polizei nicht oder nicht mehr verfolgt. Sogar einen Serienmörder hat sie schon auffliegen lassen.