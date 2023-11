„The Killer“: Selbstgespräche eines Mörders

Der namenlose Auftragsmörder in „The Killer“ auf Netflix ist nicht sexy und aufregend, sondern so fad wie seine beigen Outfits. Er gibt nicht an und fällt nicht auf - und ist genau deshalb so erfolgreich. Kultregisseur David Fincher, der durch Filme wie „Fight Club“ oder „Sieben“ schon lange im Film-Olymp angekommen ist, wollte in seinem neuen Streifen einen neuen Weg gehen: „Ich fand es interessant, dass der Attentäter mal nicht dieser coole Typ ist. Ich wollte, dass er jemand ist, den man auf der Straße nicht mal bemerken würde. Man kann nicht erkennen, dass er ein gefährlicher Mann ist - bis man hört, was in seinem Kopf vorgeht.“