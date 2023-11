Wegen tiefstehender Sonne Fußgänger übersehen

Ein 52-Jähriger aus Spittal fuhr mit seinem Pkw am Samstagmorgen auf der B98 in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Ossiacher See. Genau an dieser Stelle stand die Sonne so tief, dass der Fahrer einen 69-jährigen Mann übersehen hat, der gerade die Straße querte. Es kam zu einer Kollision, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.