Bregenz kämpft bei den Südstädtern um Platz zwei

Zwei Spieler suspendiert

Defensivmann Adriel hatte zu Saisonbeginn noch mit Adduktorenproblemen zu kämpfen, stand in seinen letzten sieben Spielen für Bregenz jedoch in der Liga in der Startelf. Heute im Auswärtsspiel bei der Admira wird der 26-jährige Brasilianer, der im Juli vom Bundesligisten Austria Lustenau in die Landeshauptstadt wechselte, aber fehlen. Adriel und sein Landsmann Matheus Favali - der Ex-Dornbirner kam in dieser Meisterschaft bisher auf 45 Einsatzminuten als Außenverteidiger - wurden von Coach Heraf suspendiert, nahmen in der vergangenen Woche nicht am Mannschaftstraining teil. Laut „Krone“-Informationen ist eine Rückkehr in den Kader ungewiss.