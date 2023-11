Die Denunzianten hinter heimlichen Aufnahmen

Die klammheimliche Aufnahme eines ziemlich alkoholgeschwängerten Wirtshaus-Gesprächs ist es also, die nun die Volkspartei und ihren Nationalratspräsidenten in massive Bedrängnis bringt. Am Wahrheitsgehalt der Aussagen des inzwischen verstorbenen Spitzenbeamten des Justizministeriums, dass nämlich vonseiten der ÖVP versucht wurde, auf laufende Verfahren gegen sie Einfluss zu nehmen, wird der gelernte Österreicher kaum zweifeln.