„Völkerwanderung“ zum neuen Gemeindearzt in Asten

Wir wohl noch ein Weilchen dauern, bis der neue Marktplatz in Asten zum Vorzeigeprojekt wird: Eine Apotheke, ein Kosmetikstudio, ein Friseur, Gastronomie sowie Psychotherapie soll in das Gebäude im Zentrum der Marktgemeinde kommen – der neue Gemeindearzt Georg Wiesbauer hat sich schon sesshaft gemacht. Die Praxis ist seit dem 1. Juli geöffnet, man hört von wahren Völkerwanderungen zu dem neuen Medikus. „Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber der Zulauf ist gut. Ich bin aber nicht massiv überfüllt und es gibt noch kaum Wartezeiten“, verrät der 32-Jährige. Der seinen Turnus in Wels gemacht hat, die letzten beiden Jahre als Wohnsitzarzt, also als Hausarzt ohne eigene Praxis fungiert hat.