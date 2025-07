Rauschendes Fest mit einem Hit-Feuerwerk in Steyr

Schnürlregen noch auf dem Weg in den Schlossgraben und anfangs noch in Regenpelerinen gehüllte Besucher des Musikfestivals Steyr – weder das Wetter noch eine 40-minütige Verspätung wegen eines technischen Defekts trübten die Partylaune bei „One Unforgettable Night with ABBA“ am Donnerstag in Steyr. Die Sängerinnen Simone Kerchner und Linda Mikulec schlüpften in die ikonischen Outfits und in die Rolle der ABBA-Stars Anni-Frid und Agnetha und stehen wie beim Original auch in der Tribute-Show im Mittelpunkt. Vom ersten Hit „Gimme! Gimme! Gimme!“ an, herrscht Partystimmung im Schlossgraben des Steyrer Schlosses Lamberg.