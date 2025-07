Warum SOKO Linz nach Stotterstart Kurve kratzte

Dreieinhalb nach dem Stotterstart von SOKO Linz ist ist beim Dreh für die mittlerweile fünfte Staffel die Laune hervorragend. „Auf der Prioritätenliste steht Staffel sechs ziemlich weit oben“, verriet ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, eine gebürtige Linzerin, die in Altmünster aufwuchs.

Starker Oberösterreich-Bezug

Mit ein Grund für die steigende Beliebtheit und warum SOKO Linz die Kurve kratzte: Der starke Oberösterreich-Bezug. So wird in der fünften Staffel auch auf der Skisprung-Schanze in Hinzenbach, im Stift St. Florian, der Burg Schaumberg gedreht.