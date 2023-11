Erlass nach vierter Flucht: Handschellen am Rücken

Sicherheitskonferenz aller Justizanstalten

Nach der jüngsten Pannenserie bei sogenannten Eskorten - also gerichtlichen oder medizinischen Terminen außerhalb der Gefängnismauern - kommt es nun zu Verschärfungen. Am 15. November wurden bei einem Schwerpunkt in 21 Justizanstalten Hafträume nach Gegenständen, die zur Flucht verhelfen können, durchsucht. Am Freitag fand eine Sicherheitskonferenz mit Vertretern aller Justizanstalten statt. Wie das Justizministerium der „Krone“ verriet, würden ab sofort alle Eskorten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt.