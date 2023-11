Die Wahrheit über die Zukunft der Pensionen

Die Kommission Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis, lautet ein Credo nicht nur in der heimischen Politik. So entstand die „Alterssicherungskommission“, die regelmäßig Gutachten über die Entwicklung der Pensionen erstellt. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie bekannt, als ihr Vorsitzender Walter Pöltner 2021 zurücktrat, weil er keinen Sinn mehr in der Kommission sah. Die Politik komme der Verantwortung zwischen den Generationen nicht nach. Er ist bis heute nicht nachbesetzt.