Haben Sie eine Erklärung für den Erfolg der FPÖ?

In etwas mehr als eineinhalb Monaten ist es so weit, dann wählen die Steirer ihre neue Landesregierung. Also höchste Zeit für die nächste Runde in der „Krone“-Fragen-Rallye an die sechs Spitzenkandidaten. Diesmal bitten wir die Parteichefs um ein Stimmungsbild nach der Nationalratswahl.