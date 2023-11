Katzian warnt vor Streiks, nicht nur bei Metallern

Metaller verhandeln am Donnerstag weiter

Bei den Metallern wird am kommenden Donnerstag weiterverhandelt. Von den 135.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sich laut den Gewerkschaften mehr als 100.000 bereits direkt an den Streiks wegen der ausstehenden Einigung beteiligt (siehe Video oben). Begonnen wurde mit der Forderung nach einem Plus von 11,6 Prozent, inzwischen sind die Gewerkschaften PRO-GE und GPA bei 10,6 Prozent mehr Brutto-Lohn und -Gehalt.