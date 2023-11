Metaller-KV: Das rät Wifo-Chef den Verhandlern

Hohe Gehaltsabschlüsse - höheren Inflationsrate

Die exportorientierte Industrie müsse nun die hohe Inflation „ausbaden“ und könne die Teuerung bei ihren Produkten nicht so leicht weitergeben, wie etwa der Dienstleistungssektor (u.a. Tourismus, Gastronomie) oder der Handel, so Felbermayr. Hohe Gehaltsabschlüsse im Dienstleistungsbereich werden laut Wifo-Direktor langfristig in Österreich zu einer höheren Inflationsrate als in der Eurozone führen. „Das macht mir Bauchschmerzen.“ In einer Währungsunion bedeute dies „a la longue“ eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit für Österreichs Unternehmen und Marktanteilsverluste.