Anrufer berichtet von Vater, der auf Sohn einstach

In Alarmbereitschaft versetzte ein zunächst unbekannter Anrufer die Rettungskräfte. Am Donnerstag, gegen 20 Uhr, teilte er per Notruf mit, dass in der Rotkreuzstraße in Lustenau ein Vater seinem 15-jährigen Sohn mit einem Messer in den Bauch gestochen hätte. Dann brach der Anruf ab.