Raketenalarm nahe Gazastreifen trotz Feuerpause

In Gemeinden entlang des Gazastreifens heulten laut israelischem Militär die Warnsirenen. So etwa im Kibbutz Nir Am, der zwischen dem Gazastreifen und Sderot im Süden Israels liegt. Doch auch im Kibbutz Nir Oz in der nordwestlichen Negev-Wüste gab es Alarm.