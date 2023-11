Frau (55) im Pinzgau mit Schrotflinte erschossen

Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein 31-jähriger Mann bei der Polizei und teilte den Beamten mit, dass er soeben in der Gemeinde Lofer seine im gemeinsamen Haushalt lebende Mutter erschossen habe. Die sofort zum Tatort entsandten Polizisten trafen den Pinzgauer noch mit der Polizei telefonierend im Haus an und nahmen ihn fest.