Alarmstufe vier! Großbrand in Lagerhalle

Die Halle eines Landmaschinenmechanikers - sie liegt direkt an der B320 - stand in Vollbrand. Mehrere Fahrzeuge hatten laut ersten Informationen Feuer gefangen. Gefährlich: In der Halle stehen mehrere Gasflaschen. Sie mussten mit viel Wasser gekühlt werden. Gegen 23 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Dien Ennstalstraße (B320) war während der Löscharbeiten abschnittsweise komplett gesperrt.