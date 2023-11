Die Wohn-Allianz, von der kein Politiker weiß

Salzburg hat eine neue Allianz: Die Allianz zur Senkung der Wohnkosten in der Stadt. Das und weitere Ziele für leistbares Wohnen präsentierten Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler und Bürgermeister-Kandidat Florian Kreibich (beide ÖVP) am Donnerstag. Bis 2029, dem Ende der Funktionsperiode des nächsten Gemeinderats, sollen in der Stadt Salzburg so 1785 neue, förderbare Wohnungen entstehen, endlich mehr nachverdichtet („transformiert“) werden und ein Masterplan 2045 geschaffen werden.