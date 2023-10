Dossenweg auch mit Förderung sehr teuer

Das mag um ein Drittel oder mehr weniger sein, als bei anderen Stadt-Neubauten. Finanzierbar sind die Einheiten aber auch so nur für Topverdiener. Ein Rechenbeispiel: Will sich ein Familie eine 80-Quadratmeter-Wohnung zulegen, liegt der Kaufpreis inklusive Nebenkosten bei rund 560.000 Euro. Abzüglich Eigenkapitals von zumindest 20 Prozent und im besten Falle 70.000 Euro an Wohnbauförderung, beträgt die Kreditsumme 380.000 Euro. So eine Kredit erhält nur, wer im Haushalt 4500 Euro netto verdient. Die monatliche Kreditrate beläuft sich für 35 Jahre auf cirka 1800 Euro.