Kommt statt leistbarem Wohnraum wieder Luxus-Bau?

Während die Stadt Salzburg bei diesem Projekt keinen Einfluss auf das Bauvorhaben hatte, gibt es diesen bei einem in Schallmoos. Bei dem alten Autopalast-Grundstück in der Bayerhamerstraße 12 stimmte die Stadt-Baubehörde einer Dichteerhöhung zu. Im Gegenzug müssen zumindest 75 Prozent als gedeckeltes Eigentum angeboten werden. Vincent Pultar von der Stadt-SPÖ erkennt darin eine vertane Chance: „Eigentum mit Baurecht hat doch ein Ablaufdatum und geht irgendwann zurück in den Besitz der Grundstückseigentümer. Gerade in der prekären Wohnungslage in Salzburg können fast nur geförderte Mietwohnungen für Erleichterung sorgen.“