Leistbare Wohnungen sind Salzburgs Dauerbaustelle

Bereits fix ist, dass in den kommenden fünf Jahren einige Wohnbau-Großprojekte starten werden. Am Dossenweg sollen ab kommendem Jahr 250 geförderte Wohnungen entstehen. Auf den Stiegl-Gründen in Maxglan sollen bis zu 500 Wohnungen gebaut werden. Baubeginn ist frühestens 2025.