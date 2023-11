Tierpsychologin verteidigt Beißtraining für Hunde

Training polarisiert

„Für den Hund ist es das Schönste, diesen Trieb spielerisch auszuleben“, so Hundepsychologin Yvonne Adler: „Der Fokus der Tiere liegt ganz auf dem Ärmel, nicht auf der Person!“ Eine Allianz von Tierschutzorganisationen lehnt dieses Training trotzdem ab, denn: Hunde könnten Alltag und Schule verwechseln - was zu Bissunfällen führen kann. Ein Beißtraining sollte Diensthunden vorbehalten bleiben, so die Tierschützer.