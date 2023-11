Metaller streiken nach „Grauslichkeit“ wieder!

Keine Einigung in Sicht

Auffallend sind nicht nur die außergewöhnlich vielen Verhandlungsrunden ohne Einigung, sondern auch die kurzen Abende des Feilschens. Wurde in der Vergangenheit auch schon in den ersten Runden bis weit nach Mitternacht verhandelt, war am Montag bereits um 20 Uhr wieder Schluss mit den Gesprächen in der Wiener Wirtschaftskammer.