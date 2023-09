5 Tote: Prozess um Listerien in Käserei Gloggnitz

Angeklagt ist der 39-jährige frühere Geschäftsführer der Käserei Gloggnitz. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft grob fahrlässige Tötung in fünf Fällen sowie grob fahrlässige Körperverletzung bzw. schwere Körperverletzung in sechs Fällen - im Zeitraum März 2020 bis Oktober 2022 - zur Last gelegt.