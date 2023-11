Das erwartet Zuseher beim Skisprung-Spektakel

Kurz hat es so ausgesehen, als ob die Rückkehr des Skisprungtrosses nach Villach eine einmalige Sache bliebe: Der SV Villach hatte sich, wie berichtet, aus dem Organisationskomitee (OK) zurückgezogen. Mit einer Organisationsgemeinschaft bestehend aus dem Landesskiverband, dem SV Achomitz/SC Zahomc, SG Klagenfurt und SV Villach konnte aber ein OK gefunden wirden. Boss des OK ist Franz Wiegele, Obmann des SV Achomitz/SC Zahomc und Papa von Springerin Hannah Wiegele. Finanzielle Unterstützung kommt aus den Landessportreferat sowie dem Tourismus. Die Stadt Villach greift bei der Organisation ebenfalls unter die Arme.