Moritz Neumeier verärgert Österreichs Seniorenbund

„Wenn man sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen ... das Geld der Krankenkassen, die Wartelisten der Ärzte völlig überdurchschnittlich strapazieren, und man was dagegen tun möchte, dann musst du ja nicht mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70 ... dass du die einfach tötest“, sagte der Kabarettist Moritz Neumeier am Sonntag der Comedy-Sendung „Till Reiners‘ Happy Hour“.