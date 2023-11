Trainer, tanzen die Falken auch gegen den GAK?

Es ist bereits deine dritte Amtszeit in Kapfenberg. Da kann man schon beinahe von Liebe sprechen, oder?

Kapfenberg ist in Österreich mein Heimatverein, auch mein erster als Cheftrainer in diesem Land. Ich war nach der Trainerstation in Prishtina (Anm. Kosovo) arbeitslos, habe in Bruck Haus gebaut - mit einem Auge war ich ab da immer bei KSV und hab mir die Spiele angeschaut. Mittlerweile arbeitet meine Frau im KSV-Büro und wir haben alle in der Familie die österreichische Staatsbürgerschaft (lacht). Der Pass sollte bald da sein.