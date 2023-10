Kapfenberger sorgen auch international für Furore

Der Coup

Nach dem 2:0-Sieg am vergangenen Freitag war es dann so weit: Per Instagram führten die Kapfenberger ihre Tanzeinlage urauf. Mit vollem Erfolg: Dreieinhalb Millionen (!) Aufrufe hat das Video bereits. Zur Einschätzung: Knapp 6.400 Leute folgen dem derzeit neuntplatzierten auf jener Plattform.