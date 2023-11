Steam-Herbstabverkauf lockt mit starken Rabatten

Tipp: Auch wer nicht am PC, sondern auf einer PlayStation-, Xbox- oder Nintendo-Konsole spielt, sollte in den kommenden Tagen die Augen offenhalten - sei es im Elektronikhandel oder den digitalen Spielemarktplätzen der Anbieter. Videospiele und Hardware wie Controller gehören laut einer Analyse des Preisvergleichsdienstes Geizhals.at zu den Produktkategorien, in denen im Zuge der vielen „Black Friday“-Rabattaktionen das höchste Sparpotenzial zu erwarten ist.