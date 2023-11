Black Friday polarisiert in Österreich

Der Black Friday stammt aus den USA und ist der erste Freitag nach Thanksgiving. In diesem Jahr fällt er auf den 24. November. Das Wochenende nach dem Erntedankfest gilt in den Vereinigten Staaten als Startschuss für das Weihnachtsgeschäft, der Onlinehandel zieht mit dem Cyber Monday zunehmend nach. Die Rabattschlacht schwappte in den vergangenen Jahren nach Europa und damit auch nach Österreich.