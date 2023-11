UNO fordert Einhaltung des olympischen Friedens

Ab eine Woche vor Beginn der Spiele am 26. Juli bis eine Woche nach dem Ende der Paralympischen Spiele am 8. September solle sich daran gehalten werden, hieß es in einer Resolution, die das Gremium am Dienstag in New York verabschiedete. 118 Länder stimmten dafür, Russland und Syrien enthielten sich, Gegenstimmen gab es keine.