Nur noch zwei Bandidos sitzen in Untersuchungshaft

Ruhe, Geborgenheit, viel Zeit zum Nachdenken – wäre die Luft nicht gesiebt gewesen, so könnte man den „Häfnurlaub“ für sechs mutmaßliche Bandidos in der Justizanstalt Ried im Innkreis fast unter Wellness verbuchen. Nun „erfreuen“ sich nur noch die beiden Hauptverdächtigen eines Aufenthalts auf Staatskosten. Ein Beschuldigter war gleich am Anfang wieder entlassen worden, zwei weitere mutmaßliche Komplizen (27 und 32 Jahre) gingen in der Vorwoche frei, und der Vierte im Bunde wurde am Montag vom Gericht entlassen, die zuständige Staatsanwaltschaft Ried überlegt aber noch, dagegen zu berufen.