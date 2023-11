Schlange, Mäuse & Co suchen nach trautem Heim!

Wo steckt „Burli“?

Der Langhaarkater wird seit 13. November, in Volders in der Senselerstraße, in der Nähe vom Gemeindeamt, verzweifelt gesucht. Der Bursche ist Freigänger, kastriert, jedoch nicht gechippt. Wer hat ihn gesehen oder kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Telefonnummer: 0664/75010030.