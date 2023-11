Verdächtiger (29) stahl zwei Pkw und baute Unfall

Verdächtiger in Haft

Nun übernahm das Landeskriminalamt Tirol den Fall. Der 29-Jährige, der obendrein keinen Führerschein besitzt, bestreitet die Diebstähle und gab an, dass ihm die Fahrzeuge von einer unbekannten Person überlassen worden sein sollen. „Einen Alkotest verweigerte der Mann. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, so die Ermittler. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die zuständigen Verwaltungsbehörden.