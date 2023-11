Das neue Klagenfurter Budget und seine Folgen

Einiges kommt auf Klagenfurt zu. Die Stadt hat etwa viel zu wenig Geld, um 3000 Stadtwohnungen zu sanieren, darum werden viele an Genossenschaften abgegeben. In der Siebenhügelstraße in Waidmannsdorf bzw. der Richard Carnaval-Gasse in Welzenegg betrifft es hunderte Wohnungen. Das Baurecht wurde an die Genossenschaften KSW bzw. Neue Heimat abgetreten, die könnten die Wohnungen sogar abreißen. Die Stadt übernimmt nur noch die Verwaltung, steht nicht mehr im Grundbuch. Der Nachlass wird sozusagen in Krisenzeiten verkauft. Auch das Baurecht für das Seniorenheim Hülgerthpark soll an private Gesellschafter vergeben werden.