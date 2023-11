Wenn der LH der Stadt beim Sparen helfen muss

Eine neue Stadträtin ist im Amt. Im Beisein von LH Peter Kaiser folgte bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag Constance Mochar in der SP Corinna Smrecnik als Stadträtin nach. Die 46-Jährige übernimmt die Ressorts Stadt- und Verkehrsplanung, Jugend und Familie. „Aus einer Hobby-Triathletin ist ein Politprofi geworden“, so Kaiser. „Im Vorjahr bin ich auf Hawaii Triathlon-Weltmeisterin geworden. Ich weiß nicht, an welchem Tag ich nervöser war“, lächelte Mochar, die zum Einstand auch ein Paar Laufschuhe erhielt.