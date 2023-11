10.090 Unterschriften für Erhalt eines Waldes

Hoffen auf laufendes Artenschutzverfahren

Konkret geht es um die Initiative „Wald statt Beton“ und das etwa ein Hektar große Schießstatt-Wäldchen in Gleisdorf. Nur: Aus den anfänglich wenigen Einzelstimmen wurde mittlerweile ein stimmgewaltiger Chor. Insgesamt 10.090 Mitstreiter haben die Petition unterzeichnet, die Unterschriftenliste wurde nun am Montag an die zuständige Landesrätin Ursula Lackner in Graz überreicht.