Große Emotionen um kleinen Wald in Gleisdorf

Petition an Landtag

Und diese hat Potenzial für Großes: Innerhalb kürzester Zeit zauberte man Tausende Unterschriften und einiges an Spendengeldern aus dem Hut. Mit ihrem deklarierten Ziel, den beliebten Naherholungsraum vor der Verbauung zu bewahren, traf man offenbar den Zeitgeist: „Natürlich gehe ich gerne mit meinem Hund in dem kleinen Wäldchen spazieren, aber mir geht’s vielmehr ums Prinzip: Wollen wir heute wirklich noch weiterhin munter Wald und Wiese versiegeln und so tun, als wüssten wir es nicht schon längst besser? Noch dazu, wo wir in Gleisdorf - so wie in jeder anderen Stadt auch - über viele Leerstände verfügen“, sagt „Wald statt Beton“-Sprecher Hans Fischer.