Babys aus Gaza: Wien bietet Aufnahme an

WHO: „Alle Babys haben schwere Infektionen“

Die Frühgeborenen wurden am Sonntag in mobilen Brutkästen zunächst in den südlichen Gazastreifen transportiert. Am Montag ging die Reise dann weiter nach Ägypten. „28 Säuglinge sind inzwischen sicher in Ägypten angekommen. Drei Babys befinden sich noch im Emarati Hospital und werden weiter behandelt“, teilte die WHO auf Anfrage von Reuters mit. „Alle Babys kämpfen mit schweren Infektionen und benötigen weiterhin medizinische Versorgung.“