Hamas: 31 Babys aus Al-Shifa-Krankenhaus evakuiert

Schwere Infektionen wegen Antibiotika-Mangel

Laut dem WHO-Bericht laboriert der Großteil der in Al-Shifa verbliebenen Patienten an komplexen Knochenbrüchen oder Amputationen, Verbrennungen, Brust- oder Bauchverletzungen. 29 Patienten hätten schwere Verletzungen der Wirbelsäule und seien nicht in der Lage, sich ohne medizinische Hilfe zu bewegen. Viele Verletzte litten zudem an schweren Infektionen, da es an Antibiotika mangle und die hygienischen Bedingungen mangelhaft seien.