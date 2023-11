Das Burgenland bekommt sein erstes Geburtshaus

Immer mehr Mütter und Väter wünschen sich eine möglichst natürliche und selbstbestimmte Geburt für ihr Kind. Eine Handvoll hebammengeleiteter und ambulanter Geburtshäuser gibt es bereits in Österreich - etwa in Wien, Graz und Steyr. Anfang nächsten Jahres wird auch in Eisenstadt, in der Esterhazystraße 20, eines eröffnet.