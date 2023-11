Das neue Phantom von Wien ist enthüllt!

Weltweiter Siegeszug

Doch nicht nur am Broadway brach das Phantom Rekorde. Seit seiner Uraufführung im Jahr 1986 in London trat Andrew Lloyd Webbers Erfolgsstück einen unvergleichlichen Siegeszug um die Welt an - es gastierte in 41 Ländern, 186 Städten in 18 Sprachen und ist Gewinner von mehr als 70 der wichtigsten Theaterpreise. Und das, obwohl die Kritiker anfangs gar nicht gut mit der vertonten Geschichte rund um das entstellte Phantom, das im 19. Jahrhundert in den Katakomben der Pariser Oper lebt und sich unsterblich in die Sängerin Christine verliebt, ins Gericht gingen. Zu viel Spektakel, zu viele Ohrwürmer und Texte ohne Tiefgang, urteilte die Presse seinerseits. Den Fans war dies jedoch von Anfang an herzlich egal.