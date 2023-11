Ersatzgeschwächte Altach-Girls schießen Wacker ab

Remis hinterließ Spuren

Das enttäuschende 1:1-Unentschieden zuletzt in der Liga daheim gegen Wacker hinterließ bei Spuren. „Da war ich das erste Mal in dieser Saison down und leer“, gesteht Stocker, „und dem Team ging es genau gleich. Wir sind noch nicht als Einheit zusammengewachsen, das war in dieser Partie und danach deutlich spürbar.“