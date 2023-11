Mit Wirbelbrüchen aus Wiener Spital fortgeschickt

„Beim Heben eines schweren Gegenstandes hat es einen heftigen Knacks in meinem Rücken gemacht“, erzählt Pensionist Gottfried Krause im Gespräch mit der „Krone“. Die Schmerzen waren so stark, dass er in die Klinik Floridsdorf fuhr. Er hatte gehofft, dort einen Spezialisten anzutreffen, doch stattdessen landete er in der Erstversorgungsambulanz, wo ihn ein Arzt untersuchte, der, wie sich im Nachhinein herausstellte, Gynäkologe ist.