Tennis-Juwel holt sich zweiten Männer-Titel

Finale als klare Sache

Nachdem Schwärzler im Einzel-Achtelfinale am an zwei gesetzten Rumänen Sebastian Gima in drei Sätzen gescheitert war, gab er sich mit Oberleitner im Doppel keine Blöße. Gerade einmal 52 Minuten brauchte das Duo, um im Finale gegen die Zyprioten Sergis Kyratzis und Eleftherios Neos einen 6:0, 6:3-Sieg zu erspielen.