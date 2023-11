Bagger gekapert, um zwei PlayStations zu klauen

Zwei Unbekannte hatten am Mittwochabend um etwa 22.30 Uhr zunächst einen Bagger von einer, mehrere Hundert Meter entfernten, Baustelle unerlaubt in Betrieb gesetzt und zum Parkplatz des Geschäfts gefahren. Gegen Mitternacht durchbrachen sie die gläserne Front des Marktes mit der Baggerschaufel und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum.